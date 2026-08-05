باخچلی خواستار آزادی دمیرتاش و اعطای "حق امید" به اوجالان شد
دولت باخچلی، رهبر حزب حرکت ملی ترکیه (MHP) اعلام کرد که برای برقراری صلح پایداری در کشور، صلاحالدین دمیرتاش باید آزاد شده و به خانهاش بازگردد؛ همزمان عبدالله اوجالان، رهبر زندانی حزب کارگران کوردستان (پ. ک. ک) نیز باید از "حق امید" برخوردار شود.
باخچلی در گفتوگو با سینان برهان، روزنامهنگار ترکیهای، با اشاره به روند امضای "قانون چارچوب" که برای پروسه صلح و تحقق "ترکیه بدون ترور" آماده شده است، گفت: با امضای این قانون، بار دیگر برادری هزارساله خود را به ثبت رساندیم. با این گام، ۸۶ میلیون شهروند کشورمان و ملتهای خاورمیانه برنده خواهند بود.
رهبر حزب حرکت ملی ترکیه درباره درخواستهای خود برای آزادی دمیرتاش و سرنوشت اوجالان تصریح کرد: من باز هم همان سخن را تکرار میکنم؛ صلاحالدین دمیرتاش باید به خانه خود بازگردد، احمدها (اشاره به احمد ترک و سیاستمداران همسو) به سر کار و مسئولیتهای خود بازگردند و عبدالله اوجالان نیز از حق امید (حق آزادی مشروط پس از حبس طولانیمدت) بهرهمند شود.
باخچلی، در پاسخ به این پرسش که آیا با دمیرتاش در زندان دیدار کرده است یا خیر، فاش کرد: دیدار حضوری نداشتهام، اما از طریق وکلایش بهطور مداوم احوال او را جویا میشوم و او نیز سلام میرساند. ما ارتباط خوبی داریم و حتی از او میپرسم آیا درخواستی دارد یا خیر، چراکه پیشتر در پارلمان ترکیه با یکدیگر همکاری داشتهایم.
رهبر حزب حرکت ملی در پایان سخنانش از رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه و نعمان کورتولموش، رئیس پارلمان برای پشتیبانی از این گام تشکر کرد و تأکید نمود که هدف نهایی آنها صرفاً استقرار صلح و ثبات در سراسر ترکیه و منطقه است.