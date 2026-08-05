دیدار نچیروان بارزانی با نخستوزیر عراق و ائتلاف ادارە دولت
رئیس اقلیم کوردستان عازم بغداد میشود و با علی زیدی، نخستوزیر عراق دیدار خواهد کرد. وی، پس از آن در نشست ائتلاف اداره دولت شرکت میکند.
بر اساس اطلاعات رسیده به کوردستان۲۴، نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کوردستان عصر امروز (چهارشنبە) عازم بغداد میشود و با علی زیدی، نخستوزیر عراق دیدار میکند تا درباره مجموعهای از موضوعات مهم مربوط به اقلیم کوردستان و بغداد گفتگو کنند. پس از پایان این دیدار، رئیس اقلیم کوردستان ساعت هشت شب در نشست ائتلاف اداره دولت حضور خواهد یافت.
این نشست با حضور رؤسای قوای چهارگانه عراق و رئیس اقلیم کوردستان برگزار میشود و موضوعات مختلفی از جمله سفر علی زیدی به عربستان سعودی مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.
ابومیثاق مساری، عضو ائتلاف فتح در گفتگو با کوردستان۲۴ اعلام کرد: در نشست امروز ائتلاف اداره دولت، تحولات اخیر عراق، سفرهای نخستوزیر به آمریکا و ایران و همچنین گامهای مربوط به تکمیل کابینه دولت مورد بحث قرار خواهد گرفت.
همچنین قرار است در این نشست وضعیت امنیتی، بهویژه پس از حملات مشترک عربستان و آمریکا در ۲۹ ژوئیه که مقرهای حشد شعبی را در چند استان عراق هدف قرار داد و منجر به کشته شدن ۲۰ نیرو و زخمی شدن ۳۲ تن دیگر شد، بررسی شود.
در رابطه با سفر علی زیدی به عربستان سعودی، چارچوب هماهنگی تاکنون موافقت خود را با این سفر اعلام نکرده است.
ابومیثاق مساری در اینباره افزود: سفر علی زیدی به عربستان سعودی تا کنون لغو نشده و قرار است انجام شود، اما مخالفتهای شدیدی در داخل چارچوب هماهنگی، افکار عمومی و جامعه عراق درباره این سفر وجود دارد و ممکن است به تعویق بیفتد. با این حال، دولت عراق از طریق میانجیها به عربستان اعلام کرده است هیچ مدرکی مبنی بر انجام حمله پهپادی از خاک عراق به عربستان وجود ندارد؛ بنابراین این رویداد نیازمند عذرخواهی است تا عراق در شورای امنیت شکایت نکند. پس از عادیسازی روابط دو کشور، شرایط برای انجام این سفر از طریق هیئتهای دیپلماتیک فراهم خواهد شد.