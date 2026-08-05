نچیروان بارزانی و علی زیدی بر حفظ حاکمیت و ثبات عراق تأکید کردند

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رئیس اقلیم کوردستان در دیدار با نخست‌وزیر عراق در بغداد، بر حمایت همه‌جانبه از برنامه‌های دولت فدرال و ضرورت تقویت هماهنگی‌ها برای مقابله با چالش‌های راهبردی تأکید کرد.

نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، روز چهارشنبه ۵ اوت ۲۰۲۶ (۱۵ مرداد ۱۴۰۵)، در سفر به بغداد با علی زیدی، نخست‌وزیر عراق دیدار و گفتگو کرد. وی این نشست را "ثمر‌بخش" توصیف کرد و از پشتیبانی کامل اقلیم کوردستان برای موفقیت در اجرای برنامه‌ی کاری دولت فدرال خبر داد.

رئیس اقلیم کوردستان در حساب کاربری خود در شبکه‌ی اجتماعی "ایکس" در خصوص این دیدار نوشت: "در بغداد نشست ثمر‌بخشی با علی زیدی، نخست‌وزیر عراق داشتم که طی آن اوضاع عمومی کشور و چالش‌های پیشِ رو را بررسی کردیم. همچنین آخرین تحولات و تغییرات در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی و تأثیرات آن‌ها بر عراق مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت."

نچیروان بارزانی خاطرنشان کرد که در گفتگو با زیدی، بر همکاری مشترک جهت تحقق برنامه‌های دولت به گونه‌ای که در خدمت منافع تمامی طیف‌های ملت باشد، تأکید شده است. وی افزود: "ما بر عهد خود با مردم برای اجرای اصلاحات اقتصادی فراگیر، کنترل سلاح و تسریع در تکمیل اولویت‌های ملی پایبند هستیم؛ اولویت‌هایی که در رأس آن‌ها تثبیت امنیت و ثبات، تقویت روند توسعه و ارتقای سطح خدمات‌رسانی قرار دارد."

رئیس اقلیم کوردستان همچنین بر اهمیت یکپارچگی مواضع، تمرکز تلاش‌ها و تقویت هماهنگی بین نهادهای مختلف دولت تأکید کرد. به گفته‌ی وی، این اقدامات باید به گونه‌ای باشد که در حفاظت از کشور در برابر چالش‌ها و خطرات، حفظ حاکمیت، ثبات و دست‌یابی به منافع عالی مردم نقش داشته و پاسخگوی خواسته‌های آنان برای رسیدن به آینده‌ای آرام‌تر و شکوفاتر باشد.