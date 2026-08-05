رایزنی واشنگتن و لندن دربارهی امنیت تنگهی هرمز و پروندهی هستهای ایران
وزیران خارجهی آمریکا و بریتانیا در دیداری راهبردی، بر ضرورت تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هستهای تأکید کردند.
مارکو روبیو، وزیر امور خارجهی آمریکا و اد میلیبند، وزیر امور خارجهی بریتانیا، روز چهارشنبه ۵ اوت ۲۰۲۶ (۱۴ مرداد ۱۴۰۵) در واشنگتن دیدار کردند. در این نشست، دو طرف درباره بازگشایی امن تنگه هرمز، فعالیتهای هستهای ایران و آخرین تحولات جنگ اوکراین به گفتوگو پرداختند. این رایزنیها در حالی انجام میشود که گزارشهایی از نزدیکشدن ایران و عمان به یک تفاهم موقت برای تعیین مسیر عبور کشتیها در تنگه هرمز منتشر شده است.
وزارت امور خارجه آمریکا پس از این دیدار در بیانیهای اعلام کرد که روبیو و میلیبند بر "تعهد مشترک" واشنگتن و لندن برای برقراری عبور آزاد و امن کشتیها از این آبراههی بینالمللی تأکید کردهاند. مارکو روبیو نیز در پیامی تصریح کرد که دو کشور مصمم هستند اطمینان یابند ایران هرگز به سلاح هستهای دست نخواهد یافت. این در حالی است که مقامهای جمهوری اسلامی همواره بر ماهیت صلحآمیز برنامهی هستهای خود تأکید دارند.
همزمان با این دیدار، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجهی ایران، اعلام کرد که تهران و مسقط بر سر مختصات جغرافیایی یک مسیر جدید کشتیرانی به تفاهم رسیدهاند. با این حال، تهران اجرای این ترتیبات را به عدم مداخلهی طرفهای ثالث مشروط کرده است. گزارشهای منتشرشده نشان میدهد که پیشنویس این توافق شامل مدیریت مسیر ورود و خروج و احتمال دریافت هزینه خدمات دریایی است؛ پیشنهادی که با مخالفت آمریکا روبهرو شده و واشنگتن خواهان عبور بدون محدودیت و بدون واگذاری کنترل مسیر به ایران است.
بخش دیگری از گفتوگوهای وزیران خارجهی دو کشور به موضوع اوکراین و افزایش سهم اروپا در تأمین امنیت خود اختصاص داشت. اد میلیبند، وزیر امور خارجه بریتانیا، بازگشایی امن تنگه هرمز را برای کاهش فشار قیمت سوخت و هزینههای زندگی در بریتانیا حیاتی دانست. تنگه هرمز به عنوان یکی از مهمترین گذرگاههای انتقال انرژی جهان، تأثیر مستقیمی بر بازارهای جهانی دارد و هرگونه اختلال در آن، هزینههای بیمه و حملونقل دریایی را به شدت افزایش میدهد.