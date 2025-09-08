Serok Barzanî û Fexrî Kerîm rewşa Iraqê nîqaş kir
Navenda Nûçeyan (K24) - Serok Barzanî pêşwaziya Serokê Dezgeha Medayê ya Rewşenbîrî û Hunerî Fexrî Kerîm kir û pê re rewşa giştî ya Iraqê û têkiliyên di navbera Hikûmeta Federal a Iraqê û Hikûmeta Herêma Kurdistanê de nîqaş kirin.
Serok Mesûd Barzanî îro (Duşem, 8ê Îlona 2025ê) li Pîrmamê pêşwaziya Serokê Dezgeha Medayê ya Rewşenbîrî û Hunerî Fexrî Kerîm kir.
Li gorî ragihandina Baregayê Barzanî, herdu aliyan di wê civînê de dîtin û nerînên xwe li ser rewşa giştî ya Iraqê û têkiliyên di navbera Hikûmeta Federal a Iraqê û Hikûmeta Herêma Kurdistanê de li hev guhertin.
Herwesa herdu aliyan tekez li ser hevahengiya aliyên siyasî ji bo nehêlana pirsgirêk û astengiyan jî kir.