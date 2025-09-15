Li Dihokê Festîvala Tirî û Hingivînê: Zêdetirî 100 Corên tirî hatin nîşandan
Navenda Nûçeyan (K24) – Li parêzgeha Dihokê, 18emîn Festîvala Tirî û Hingivînê bi beşdariya hejmareke mezin a cotyar, welatî û geştiyaran dest pê kir. Di festîvalê de, ku armanca wê piştgirîkirina berhemên xwemalî ye, 105 corên cuda yên tirî hatin nîşandan û tê payîn ku berhemê tiriyê Dihokê îsal bigihîje 60 hezar tonan.
Dihok, ku wekî yek ji navendên sereke yên berhemên çandiniyê li Herêma Kurdistanê tê naskirin, îro mazûvaniya 18emîn Festîvala Tirî û Hingivînê dike. Di festîvalê de 40 cotyarên ji deverên cuda yên parêzgehê, bi taybetî ji Amêdiyê û herêma Doskiyan, berhemên xwe yên herî baş pêşkêşî welatî, geştyar û bazirganan dikin.
Piştgiriyeke girîng ji bo cotkaran
Cotkarên beşdar, vê festîvalê wekî derfeteke zêrîn ji bo naskirin û firotina berhemên xwe dibînin. Yûsif Nêrweyî, cotyarek ji devera Amêdiyê ku bi 18 corên tirî beşdarî festîvalê bûye, ji Kurdistan24ê re got: "Ev festîval gelekî girîng e, ji ber ku em bi saya wê berhemên xwe didin naskirin. Ev yek ji bo firotina berhemên me li nav bazar û kompaniyan gelekî baş e."
Herwiha cotkarê bi navê Ubeyd Êminkî jî bal kişand ser kalîteya berhemên herêmê û got: "Corên tiriyê me gelekî bipêş ketine. Heta ji welatên wekî Fransa û Îtalyayê daxwaz li ser heye. Bi taybetî tiriyê herêma Doskiyan gelekî navdar e."
Berhemê îsal dê bigihîje 60 hezar tonan
Li gorî Rêveberiya Giştî ya Çandiniyê ya Dihokê, îsal berhemê tirî li parêzgehê gelekî zêde bûye. Cîgirê Rêveberê Giştî yê Çandiniya Dihokê Mislih Hesen diyar kir: "Li parêzgeha Dihokê nêzîkî 22 hezar donim erd bi rezên tirî hatiye çandin. Tê payîn ku berhemê îsal bigihîje 60 hezar tonan. Sedema vê yekê ew e ku cotkarên me bi awayekî zanistî kar dikin."
Festîval dê du rojan berdewam bike û derfetê dide welatiyan ku berhemên teze û xwemalî bi nirxekî erzantir ji yê bazarê bikirin. Ev çalakî ne tenê piştgiriyê dide aboriya cotkaran, lê di heman demê de çand û dewlemendiya çandiniyê ya herêmê jî nîşan dide.