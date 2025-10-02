150 navendên navneteweyî û 70 navendên navxweyî tevlî Pêşangeha Pirtûkan a Silêmaniyê bûne
Navenda Nûçeyan (K24) - Pêşangeha Pirtûkan a Navneteweyî li Silêmaniyê hatiye vekirin, her roj ji saet 10:00 ê sibehê heta 6:00 ê êvarê dê vekirî be û dê 10 rojan berdewam be.
Peyamnêra Kurdistan24ê li Silêmaniyê Hawjîn Cemal îro (În, 3ê Cotmeha 2025ê) got, “Gera Heftê ya Pêşangeha Pirtûkan a Navneteweyî li Silêmaniyê hatiye vekirin û dê 10 rojan berdewam be, her roj ji saet 10:00 ê sibehê heta 6:00 ê êvarê dê vekirî be.
Peyamnêra Kurdistan24ê amaje jî da ku, 150 navendên navneteweyî û 70 navendên navxweyî tevlî wê bûne û wekî salên berê her roj dê gelek çalakî û panel li ser girîngiya xwendinê bên lidarxistin, herwesa ji bo piraniya pirtûkan jî daşkandin hatiye kirin.
Vekirina Pêşangeha Pirtûkan a Navneteweyî li Silêmaniyê bi destpêkirina kampanyaya hilbijartinan li Iraq û Herêma Kurdistanê re hevdem e.