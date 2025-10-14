Ehmed Şera sibe serdana Rûsyayê dike û bi Putin re dicive
Navenda Nûçeyan (K24) - Serokkomarê Sûriyeyê sibe bi serdaneka fermî digihîje Moskoyê, ji bo rêkxistina têkiliyên siyasî û aborî yên di navbera herdu welatan de.
Ajansa SANAyê ya Nûçeyan a fermî ya Sûriyeyê îro (Sêşem, 14ê Cotmeha 2025ê) ragihand: “Serokkomarê Sûriyeyê Ehmed Şera sibe (Çarşem, 15ê Cotmeha 2025ê) bi serdaneka fermî digihîje Moskoyê, ji bo rêkxistina têkiliyên siyasî û aborî yên di navbera herdu welatan de de.”
Berpirsê Ragihandinê yê Serokatiya Komariya Sûriyeyê ji Ajansa navbirî re ragihandiye: “Biryar e Serokkomarê Sûriyeyê Ehmed Şera di serdana xwe ya Moskoyê de bi Serokê Rûsyayê Vladimir Putin re bicive, da ku li ser guhertin û pêşketinên herêmî û navneteweyî nîqaş bikin, ku di nerîna wan herdu welatan de girîng in, tevî pêşxistina têkiliyan ku xizmeta berjewendiyên herdu welatan dikin.”
Li gorî Ajansa SANAyê, biryar e ku Ehmed Şera bi Revenda Sûriyeyê ya Rûsyayê re bicive.
Di Sibata borî de, Serokê Rûsyayê Vladimir Putin peywendî bi Ehmed Şera re kir û piştgiriya welatê xwe ji bo yekparçeyiya axa Sûriyeyê û serweriya wê tekez kir.
Tevî wê yekê jî, Putin amadebûna welatê xwe ji bo nirxandina peymanên xwe yên ku bi rejîma berê ya Sûriyeyê re kirine û rakirina hemî cezayên ku êxistine ser Sûriyeyê diyar kir.