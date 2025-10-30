Serokwezîr Mesrûr Barzanî yekem dara Projeya Kembera Kesk diçîne
Navenda Nûçeyan (K24) – Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî bi çandina dara yekem, îro 30î Cotmehê dest bi projeya stratejîk a "Kembera Kesk a Hewlêrê" tê kirin. Ev proje weke pêngaveke dîrokî ji bo parastina jîngehê û zêdekirina rêjeya keskahiyê li paytextê tê dîtin.
Armanc: 7 milyon dar û rêjeya keskatiyê %25
Projeya Kembera Kesk, ku dê bi awayekî bazneyî (xelekî) li dora bajarê Hewlêrê were çêkirin, di çarçoveya xwe de çandina heft milyon darên zeytûn û fistiqan li xwe digire. Bi temambûna vê projeyê, tê payîn ku rêjeya qada kesk li Hewlêrê bigihîje %25, ku ev rêje li gorî standardên cîhanî ye.
Piştî çandina dara yekem ji aliyê Serokwezîr Mesrûr Barzanî ve, dê sê hezar darên din jî li heman cihî bên çandin û bi vî rengî projeyê bi awayekî fermî dest pê bike.
Taybetmendiyên Projeyê
Kembera Kesk a Hewlêrê dê bi firehiya du kîlometreyan û bi dirêjahiya 83 kîlometreyan be. Proje ji heşt deveran pêk tê û di qonaxa yekem de dê li ser rûbereke 13 hezar donimî, tenê darên zeytûn û fistiqan bên çandin. Herwiha ji bo misogerkirina avdana daran, dê bi dehan gol jî bên çêkirin.
Girîngîdana Kabîneya Nehem bi Jîngehê
Ev pêngav, beşek e ji planên stratejîk ên Kabîneya Nehem a Hikûmeta Herêma Kurdistanê ji bo zêdekirina qadên kesk. Heta niha, bi avakirina 627 park û baxçeyên nû, hikûmetê karîbû rêjeya keskahiyê li Hewlêrê ji %9.1 bigihîne %19.8.
Di çarçoveya masterplana bajarê Hewlêrê de, Wezareta Şaredariyê xwedî planeke demdirêj e ku heta sala 2030î zêdetirî 100 milyon darî li paytextê biçîne, da ku Hewlêr bibe yek ji bajarên herî kesk ên herêmê.