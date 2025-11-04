Siyasî

Piştîwan Sadiq: PDK dê li Mexmûrê serkeftineka mezin tomar bike

Piştîwan Sadiq
Piştîwan Sadiq
Kurdistan Piştîwan Sadiq Mexmûr PDK

Navenda Nûçeyan (K24) - Berpirsê Mekteba Rêxistinê ya Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK) li Hewlêrê daxwaz ji dengdêr û cemawerê PDKê li devera Mexmûrê kir ku, bi germ û gur biçin ser sindoqên dengdanê û dengê xwe bidin lîsta 275ê ya Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK).

Berpirsê Mekteba Rêxistinê ya Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK) li Hewlêrê Piştîwan Sadiq îro (Sêşem, 4ê Mijdara 2005ê) li Mexmûrê di nav ahenga bangeşeyê ya PDKê de got: “Cemawerê PDKê hêza xweragir a partiya me ye. Em serbilind in ku ev cemawer û kesayetî li wê deverê hene.”

Piştîwan Sadiq herwesa got: “Em piştrast in ku bi piştgiriya we, PDK dê li wê deverê serkeftineka mezin bi dest bixe. PDK çiqas zêdetir dengan bistîne, ewqas garantiyên demokrasî û destûrê jî dê zêdetir be, herwesa tenahî û ewlehî dê ji bo wê deverê vegerin.”

Berpirsê Mekteba Rêxistinê ya Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK) li Hewlêrê daxwaz ji cemawerê partiyê kir ku, li roja dengdanê hemî bi hev re biçin ser sindoqên dengdanê û dengê xwe bidin lîsta 275ê ya Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK).

Gera şeşê ya hilbijartinên Parlementoya Iraqê dê li roja 11ê Mijdara 2025ê li seranserê Iraq û Herêma Kurdistanê bên kirin.

 
Kurdistan24 ,
Fly Erbil Advertisment