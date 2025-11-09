Dengdana taybet li Iraq û Herêma Kurdistanê dest pê kir
Navenda Nûçeyan (K24) – Îro 9ê Mijdara 2025an, dengdana taybet a ji bo hilbijartinên xula şeşem a Parlamentoya Iraqê dest pê dike, ku tê de zêdetirî 1 milyon û 340 hezar endamên hêzên ewlehiyê û koçber mafê dengdanê hene.
Berdevka Komîsyona Bilind a Serbixwe ya Hilbijartinan a Iraqê Cumane Xelay duh 8ê Mijdarê ji Kurdistan24ê re ragihandibû, prosesa dengdana taybet îro Yekşemê di saet 07:00ê sibê de dest pê dike û heta saet 18:00ê êvarê dê berdewam bike.
Xelay diyar kir, di dengdana taybet de 1,313,980 endamên hêzên ewlehiyê û 26,538 koçber mafê dengdanê hene. Ji bo vê prosesê, 809 navend û 4,501 wêstgehên dengdanê ji bo hêzên ewlehiyê, û 27 navend û 97 wêstgehên dengdanê jî ji bo koçberan hatine vekirin.
Berdevka Komîsyonê herwiha da zanîn, hejmara giştî ya kandîdan ji bo hilbijartinan 7,744 kes e, lê heta niha 848 kandîd ji pêşbirkê hatine dûrxistin.
Herwiha, biryar e ku dengdana giştî ya ji bo hilbijartinên Parlamentoya Iraqê roja Sêşemê, 11ê Mijdara 2025an, birêve biçe.
Amarên Girîng li gorî Çend Parêzgehan
Parêzgeha Hewlêrê:
- Hejmara Kursiyan: 16 (4 kota ji bo jinan, 1 ji bo Mesîhiyan)
- Hejmara Kandîdan: 108
- Hejmara Giştî ya Dengdêran: 1,087,880
Parêzgeha Silêmaniyê:
- Hejmara Kursiyan: 18 (5 kota ji bo jinan)
- Hejmara Kandîdan: 136
- Hejmara Giştî ya Dengdêran: 1,201,658
Parêzgeha Dihokê:
- Hejmara Kursiyan: 12 (3 kota ji bo jinan, 1 ji bo Mesîhiyan)
- Hejmara Kandîdan: 59
- Hejmara Giştî ya Dengdêran: 778,846
Parêzgeha Kerkûkê:
- Hejmara Kursiyan: 12 (3 kota ji bo jinan, 1 ji bo Mesîhiyan)
- Hejmara Kandîdan: 251
- Hejmara Giştî ya Dengdêran: 958,141
Parêzgeha Neynewayê:
- Hejmara Kursiyan: 34 (8 kota ji bo jinan, 7 ji bo pêkhateyan)
- Hejmara Kandîdan: 1,047
- Hejmara Giştî ya Dengdêran: 2,102,429