Encamên berahiyê yên dengdana taybet li her sê bazineyên Hewlêr, Dihok û Silêmaniyê
Navenda Nûçeyan (K24) - Kurdistan24 encamên berahiyê yên nefermî yên pareka dengdana taybet a gera şeşê ya hilbijartinên Parlementoya Iraqê li her sê bazineyên Hewlêr, Dihok û Silêmaniyê belav dike.
Bazineya Hewlêrê
PDK: 44.643
YNK: 8.739
Nifşê Nû: 1.348
Yekgirtû: 920
Bereyê Gel: 207
Bazineya Dihokê
PDK: 33.416
YNK: 831
Nifşê Nû: 432
Yekgirtû: 1.888
Bereyê Gel: 32
Bazineya Silêmaniyê
PDK: 4.675
YNK: 56.330
Nifşê Nû: 2.525
Yekgirtû: 1.361
Bereyê Gel: 756
Dengdana taybet ji bo gera şeşê ya Parlementoya Iraqê îro (Yekşem, 9ê Mijdara 2025ê) saet 07:00 ê sibehê hat destpêkirin û heta saet 06:00 ê êvarê berdewam bû, ku hêzên ewlehiyê û awareyan vegirtibûn.