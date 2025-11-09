Siyasî

Encamên berahiyê yên dengdana taybet li her sê bazineyên Hewlêr, Dihok û Silêmaniyê

Kurdistan Hilbijartinên Parlamentoya Iraqê encamên hilbijartinan

Navenda Nûçeyan (K24) - Kurdistan24 encamên berahiyê yên nefermî yên pareka dengdana taybet a gera şeşê ya hilbijartinên Parlementoya Iraqê li her sê bazineyên Hewlêr, Dihok û Silêmaniyê belav dike.

Bazineya Hewlêrê

PDK: 44.643

YNK: 8.739

Nifşê Nû: 1.348

Yekgirtû: 920

Bereyê Gel: 207

 

Bazineya Dihokê

PDK: 33.416

YNK: 831

Nifşê Nû: 432

Yekgirtû: 1.888

Bereyê Gel: 32

 

Bazineya Silêmaniyê

PDK: 4.675

YNK: 56.330

Nifşê Nû: 2.525

Yekgirtû: 1.361

Bereyê Gel: 756

Dengdana taybet ji bo gera şeşê ya Parlementoya Iraqê îro (Yekşem, 9ê Mijdara 2025ê) saet 07:00 ê sibehê hat destpêkirin û heta saet 06:00 ê êvarê berdewam bû, ku hêzên ewlehiyê û awareyan vegirtibûn.

 
 
Kurdistan24 ,
