Mela Bextiyar: Neyar dixwazin bi êrîşa li ser Kormorê pêşketinên Kurdistanê rawestînin
Navenda Nûçeyan (K24) – Siyasetmedarê naskirî yê Kurd Mela Bextiyar hişyarî da ku armancgirtina Kêlgeha Kormorê, hewldanek e ji bo têkbirina aramiya siyasî û aborî ya Herêma Kurdistanê. Her wiha rexne li wê yekê girt ku cezanekirina tawanbaran bûye, sedema dubarebûna van êrîşan.
Piştî êrîşa şeva 26ê Mijdarê ya li ser Kêlgeha Gazê ya Kormorê, Mela Bextiyar peyamek belav kir û tê de tekez kir, ev kêlgeh bûye çavkaniya sereke ya enerjî û ronahiyê ji bo Herêma Kurdistanê û parêzgayên cîran. Ji ber vê yekê, dubarebûna êrîşan wekî "destdirêjiyeke eşkere bo ser jiyana xelkê" pênase kir.
Li gorî baweriya wî siyasetmedarî, projeya elektrîka 24 saetî wekî mezintirîn destkefta xizmetguzariyê ya qonaxa piştî Raperînê tê dîtin.
Mela Bextiyar got: "Neyar bi mebest dixwazin bi lêdana li vê projeya stratejîk, tola xwe ji pêşketin û xizmetguzariyan vekin û şademanê aborî û aramiya welatiyan qut bikin."
Di beşeke din a peyama xwe de, Mela Bextiyar behsa "kêmasiya ewlehiyê û yasayî" kir û got ku cihê matmayînê ye piştî derbasbûna çendîn salan bi ser zincîreya van êrîşan re, hêj tawanbar û encamderên wan nehatine girtin û nehatine dadgehkirin. Mela Bextiyar ev yek wekî "sedema sereke" destnîşan kir ku dihêle tawanbar bê tirs û bêbakane êrîşên xwe berdewam bikin.