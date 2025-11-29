Waliyê Şirnexê: Li Kormorê êrîş li ser xweşguzeranî, yekrêzî û biratiya gelan hate kirin
Navenda Nûçeyan (K24) – Waliyê Şirnexê Birol Ekîcî di Çaremîn Sempozyûma Navdewletî ya Melayê Cizîrî de gotarek pêşkêş kir û kêfxweşiya xwe ya ji bo beşdariya Serok Mesûd Barzanî anî ziman. Ekîcî bal kişand ser giringiya parastina nirxên exlaqî û şermezarkirina êrîşên li ser aramiyê.
Waliyê Şirnexê Birol Ekîcî îro 29ê Mijdarê di destpêka axaftina xwe ya li sempozyûmê de pêşwazî li mêvanan kir û got: "Bi navê xwe û xelkê bajarê me, spasiya we dikim ji bo qebûlkirina daxwaznameya me û beşdariya we." Waliyê Şirnexê diyar kir ku ev sempozyûm derfetek e ji bo nirxandina nêrîn û exlaqê bilind ê helbestvanê navdar ê Kurd, Melayê Cizîrî.
Ekîcî di beşeke axaftina xwe de nîgeraniya xwe derbarê guherînên bilez ên di civakê de anî ziman û bandora wan a li ser ciwan û malbatan nirxand. Herwiha got: "Erkê li ser milê me ye ku em exlaqê ciwanên xwe biparêzin, malbatên xwe bihêz bikin û mirovên xwe li ser exlaqekî bilind perwerde bikin."
Waliyê Şirnexê tekez kir jî, Kurd, Tirk û Ereb bi hezar salan e bi hev re dijîn û divê ev biratî bê bihêzkirin.
Birol Ekîcî herwiha amaje bi êrîşa ku çend roj berê li ser Kêlgeha Gazê ya Kormorê hatibû kirin kir û bi tundî şermezar kir û ew êrîş wekî êrîşeke li ser "xweşguzeranî, yekrêzî û biratiya" gelên herêmê pênase kir.
Di dawiyê de, Ekîcî hêvî xwest ku sempozyûm bibe sedema xêr û bereketê û peywendiyên li herêmê zêdetir bihêz bike.