Êrîşa li ser Kormorê: Ziyana rojane ya berhemanîna gazê ji 7.4 milyon dolarî zêdetir e
Navenda Nûçeyan (K24) – Rewangeha Eko Iraqê ragihand, ji ber êrîşa mûşekî ya li ser Kêlgeha Gazê ya Kormorê, ziyanên aborî yên rojane gihîştine asteke mezin. Li gorî daxuyaniyê, tenê di warê berhemanîna gazê de rojane zêdetirî 7.41 milyon dolar ziyan digihe Herêma Kurdistanê û Iraqê.
Rewangeha Eko Iraqê îro 29ê Mijdarê di raporeke xwe de amarên hûrgilî yên derbarê ziyanên rawestandina Kêlgeha Kormorê belav kirin û diyar kir, berî êrîşê, kêlgehê rojane 530 milyon pê sêca gaza siruştî berhem dianî. Li gorî bazarê, nirxê her milyonek pê sêca gaza siruştî nêzîkî 10 hezar dolar e.
Ji bilî vê, amarên din ên ziyanan wiha ne:
- Gaza Malan (LPG): Kîlgeh rojane 1580 ton gaza LPG berhem dianî, ku nirxê her tonekê 500 dolar e.
- Gaza Kondensat: Rojane nêzîkî 22 hezar bermîl gaza kondensat dihat berhemanîn, ku nirxê her bermîlekê 60 dolar e.
Di daxuyaniyê de hat destnîşankirin, ev hejmarên hatine dayîn tenê ziyanên rasterast ên berhemanîna gazê ne. Ev texmîn, ziyanên din ên wekî kirêya kompanyayên berhemanîner, lêçûnên hêlên veguhastinê û kêmûkurniyên di berhemanîna elektrîkê de li xwe nagirin.
Rewangehê bal kişand ser giringiya Gaza Siruştî ya Şil (LNG) a ku bo berhemanîna elektrîkê tê bikaranîn û diyar kir ku hawirdekirin û veguhastina wê ji bo Iraq û Herêma Kurdistanê gelekî biha ye.
Şeva 26ê Mijdarê êrîşeke mûşekî li ser embara gaza şil a Kêlgeha Kormorê li navçeya Çemçemalê hatibû kirin. Êrîşê embar bi temamî wêran kir û bû sedema kêmbûna berbiçav a elektrîkê li Herêma Kurdistanê, ku niha berhemanîna wê daketiye 1500 megawatan.