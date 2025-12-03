Projeya 'Akrê View' kerta geştyarî ya navçeyê geş dike
Navenda Nûçeyan (K24) – Li qezaya Akrê ya parêzgeha Dihokê, karê avakirina projeya geştyarî ya "Akrê View" bi lez berdewam e. Ev proje ku bi 150 milyon dolaran tê cîbicîkirin, tê pêşbînîkirin ku bibe mezintirîn projeya geştyarî li ser asta Herêma Kurdistanê û Iraqê.
Proje li navenda qezaya Akrê li ser rûbera 446 donim erd tê avakirin.
Serperiştiyarê projeyê Hatem Henareyî ragihand, heta niha rêjeya %20 ji karên projeyê temam bûye. Li gorî planê, proje dê di nava 7 salan de û bi çar qonaxên ciyawaz bê temamkirin.
Beşên Projeyê
"Akrê View" ji şeş beşên sereke pêk tê:
- Hotel û motel
- Restoran
- Parka malbatî
- Bajarê lîstikan
- Teleferîk
- Baxçeyê ajalan
Derfeta kar ji bo hezaran kesan
Tê pêşbînîkirin ku piştî temambûna projeyê, derfeta kar ji bo 3 hezar û 500 heta 5 hezar kesan peyda bibe û bikare di heman demê de 2 hezar geştyaran bihewîne.
Rêveberê Geştûguzara Akrê Emîn Selîm diyar kir, ev proje dê bersiva hemû kêmûkurniyên kerta geştyariya navçeyê bide.
Akrê ku bi sirûşt û dîroka xwe navdar e û bi taybetî di Newrozê de dibe navenda geştyaran, bi vê projeyê re tê armanckirin ku bibe navendeke sereke ya geştyariyê li ser asta herêmê.