Siyasî

Serok Barzanî sersaxiyê ji malbata Lawko Mamend Mesîh re dixwaze

Serok Barzanî
Serok Barzanî
Kurdistan

Navenda Nûçeyan (K24) - Serok Barzanî îro (Şemî, 10.01.2026) ji ber wexera dawiyê ya hevalê Barzaniyê Nemir û Pêşmergeyê her du Şoreşên Îlon û Gulanê Lawko Mamend Mesîh peyameka behîdariyê belav kir û tê de sersaxî ji malbata wî re xwest.

Peyama Serok Barzanî:

Bi Navê Xudayê Mezin û Dilovan

Bi xemgîniyeka mezin nûçeya wexera dawiyê ya Pêşmergeyê Komara Kurdistanê û hevalê Barzaniyê Nemir û Pêşmergeyê her du Şoreşên Îlon û Gulanê Lawko Mamend Mesîh gihîşt min, ku jiyê xwe yê pirî serbilindî ji bo şoreş û xebat û têkoşana gelê xwe terxan kir.

Ez sersaxiyê ji malbata têkoşer û kesûkarên rêzdar ên Xudêjêrazî Lawko Mamend Mesîh û heval û hevçeprên wî re dixwazim û xwe hevparê xema wan dibînim. Ez ji Xudayê mezin dixwazim ku canê Xudêjêrazî bi behişta mezin şa bike û sebir û hedarê bide hemî aliyan.

 

Mesûd Barzanî

10.01.2026

 
 
Kurdistan24 ,