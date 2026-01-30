Husên Qaîdî: Bi sedan Êzîdî di Kampa Holê de hene
Navenda Nûçeyan (K24) – Rêvebirê Ofîsa Rizgarkirina Revandiyên Êzîdî hişyarî da ku nêzîkî 400 Êzîdî di nav Kampa Holê de ne, lê ji ber serdestiya jinên DAIŞê û guhertina nasnameya zarokan, rizgarkirina wan gelekî zehmet bûye.
Rêvebirê Ofîsa Rizgarkirina Revandiyên Êzîdî Husên Qaîdî îro 30î Çileyê ji Kurdistan24ê re ragihand, li nav kampê desthilateke veşartî ya DAIŞê heye ku ji aliyê jinên terorîstan ve tê birêvebirin û ev yek jiyana Êzîdiyên dîl dixe xetereyê.
Husên Qaîdî diyar kir, li gorî peyrew û lêkolînên wan, tê texmînkirin ku nêzîkî 400 Kurdên Êzîdî hîn jî di Kampa Holê de bin. Qaîdî bal kişand ser astengiyên sereke û got: “Li nav kampê jinên DAIŞê serdest in; li wir zindankirin û heta kuştin jî hene. Ji ber vê yekê, revandiyên Êzîdî ji tirsa canê xwe nikarin nasnameya xwe aşkere bikin.”
Yek ji metirsiyên herî mezin ên ku Qaîdî behs kir, rewşa zarokên revandî ye. Qaîdî got: “Zarokên ku di nav kampê de mezin bûne, nav, ol û zimanê wan hatiye guhertin. Ev yek nasîna wan gelekî zehmet dike. Hinek ji wan ji ber ku bi vî ruhê tundrew hatine perwerdekirin, êdî malbatên xwe nas nakin.”
Ofîsa Rizgarkirina Revandiyan di 26ê vê mehê de bangewaziyek belav kir û hejmareke telefona taybet ji bo agahdarkirinê terxan kir. Qaîdî daxwaz ji xelkê Rojavayê Kurdistanê kir, her kesê zanyariyek li ser revandiyên Êzîdî hebe, bi rêya vê hejmarê wan agahdar bike da ku tîmên wan bikaribin bişopînin.
Derbarê peywendiya wan bi Hêzên Sûriyeya Demokratîk (HSD) re, Qaîdî aşkere kir ku HSD amadehiya xwe ji bo alîkariyê nîşan daye, lê kontrolkirina kampê karê herî zehmet e. Wî got: “Me gelek caran şande şandine wir, lê ji ber ku malbatên DAIŞê hîn jî li ser bîr û baweriyên xwe yên tundrew in, pişkinîna kon bi kon ji bo hêzên ewlehiyê jî kar dema ku pije metirsî ye.”
Ofîsa Rizgarkirina Revandiyên Êzîdî tekez kir, ew ê heta rizgarkirina revandiya dawîn, xebat û lêgerînên xwe bi her awayî berdewam bikin.