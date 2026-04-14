Elî Husên: Kêşeya me bi Nîzar Amêdî û YNKê re nîne
Navenda Nûçeyan (K24) – Endamê Polîtburoya PDKê Elî Husên ragihand, piştî bûyerên li Bexdayê yên derbarê hilbijartina Serokkomar de, dê guhertin di gavên lihevkirinê yên navbera PDK û YNKê de pêk werin.
Endamê Polîtburoya PDKê û Berpirsê Mekteba Rêkxistina Silêmanî-Helebceyê ya PDKê Elî Husên, di daxuyaniyeke rojnamevanî de behsa rewşa siyasî ya Iraq û Herêma Kurdistanê kir. Husên diyar kir ku daxwaza wan yekrêziya Kurdan e, lê geşedanên dawî yên li Bexdayê bandorê li hevkariyên navxweyî dikin.
"Em ji Bexdayê venekişiyane"
Elî Husên derbarê vegera nûnerên PDKê ya ji Bexdayê de got: "Em venekişiyane. Serok Barzanî daxwaz ji her du fraksiyonên me yên li parlamentoyê û hikûmetê kir ku ji bo şêwirîn û nirxandina rewşê vegerin Hewlêrê. Duh civîn hat encamdan û bêguman dê ev şêwirîn berdewam bikin. Biryarên Serok Barzanî û PDKê dê li gorî berjewendiyên gelê Kurd û Kurdistanê bin."
Kêşeya PDKê li ser prensîpan e
Husên bal kişand ser hilbijartina Serokkomarê nû û destnîşan kir, kêşeya wan ne bi kesan re ye: "Kêşeya me ne bi Nîzar Amêdî re ye û ne bi ti kesî re ye û ne jî bi YNKê re wekî partiyeke siyasî ye. Kêşeya me li ser bingeheke siyasî ye ku ji sala 2003an ve li Iraqê hatiye çespandin. Li gorî nerîta siyasî, divê Kurd bi xwe nûnerê xwe yê Serokkomariyê diyar bikin, wekî çawa Şîe serokwezîr û Sunne serokê parlamentoyê diyar dikin."
Elî Husên rexne li wê yekê girt ku "aliyekî Kurdî" li derveyî yekrêziyê bi aliyên Ereb re li ser postê Serokkomariyê li hev kiriye û got: "Ev yek pêgeha Herêma Kurdistanê lawaz dike û rê li ber aliyên din vedike ku li ser hesabê Kurdan biryaran bidin."
"Kerkûk dilê Kurdistanê ye"
Di beşeke din a daxuyaniya xwe de, Endamê Polîtburoya PDKê behsa girîngiya Kerkûkê kir û got: "Kerkûk û Kerkûkî dilê Kurdistanê ne. Dîroka PDKê û tevgera rizgariya Kurd şahid e ku PDKê ti carî li ser Kerkûkê tawîz nedaye."
Elî Husên herwiha diyar kir, di mijara parêzgarê Kerkûkê de jî heman helwesta wan heye û divê parêzgar bi peyameke Kurdistanî ya hevbeş were diyarkirin, da ku Madeya 140an were cîbicîkirin û rê li ber erebkirin û zilmê were girtin.
Banga yekrêziyê
Di dawiya axaftina xwe de, Elî Husên tekez kir ku PDK dê li ser bernameya xwe ya siyasî berdewam be û got: "Em dixwazin li ser pirsên çarenivîs bi yekrêzî biryarê bidin. Ev ne tenê şerê partiyekê ye, ev şerê parastina pêgeha Herêma Kurdistanê û paşeroja gelê me ye."