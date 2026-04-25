Qonaxa yekem a projeya "Kembera Kesk" ber bi dawiyê ve diçe
Navenda Nûçeyan (K24) – Parêzgarê Hewlêrê Omêd Xoşnaw ragihand, paytexta Herêma Kurdistanê ber bi jîngeheke paktir û kesktir ve gav diavêje û qonaxa yekem a projeya stratejîk a "Kembera Kesk" ber bi dawiyê ve diçe.
Parêzgarê Hewlêrê Omêd Xoşnaw îro 25ê Nîsanê di daxuyaniyekê de ji bo Kurdistan24ê, hûrgiliyên projeya "Kembera Kesk a Hewlêrê" aşkere kirin. Xoşnaw destnîşan kir, ev proje yek ji pêngavên herî giring ên Hikûmeta Herêma Kurdistanê ye ji bo rûbirûbûna guherînên keşûhewayê û parastina jîngehê.
Projeya Kembera Kesk bi amaran:
Parêzgarê Hewlêrê hûrgiliyên teknîkî û armancên projeyê bi van amaran aşkere kirin:
- 78 Kîlometre: Dirêjiya kembera kesk e ku dê li dora bajarê Hewlêrê were çêkirin. Armanc jê rêgirtina li toz û xubarê û paqijkirina keşûhewayê ye.
- 7 Mîlyon Dar: Di çarçoveya vê projeyê de dê 7 mîlyon dar werin çandin. Ev dar dê darên berhemdar û ciwanî bin wekî zeytûn, fistiq û porteqal, bi vî rengî dê hem sûda aborî û hem jî ya sirûştî bi hev re were peyda kirin.
- Qonaxa Yekem: Karên qonaxa yekem ber bi dawiyê ve diçin. Di vê qonaxê de rûberê 4 hezar û 200 donim zevî bi 700 hezar şitilan hatiye çandin.
- Bandora Jîngehî: Ev projeya stratejîk dê bibe sedem ku salane 210 hezar ton gazên zirardar werin kêmkirin. Ev yek dê hewayeke tendurist û paqij ji bo niştecîhên paytextê peyda bike.
Pêşerojeke tendurist ji bo welatiyan
Omêd Xoşnaw tekez kir, ev proje beşek e ji planên demdirêj ên Hikûmeta Herêma Kurdistanê ji bo zêdekirina rêjeya keskatiyê. Armanca sereke afirandina jîngeheke guncaw û tendurist e da ku welatî ji bandorên neyênî yên qirêjiya keşûhewayê werin parastin.