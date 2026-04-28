Hewlêr: Navendeke zanistî bo komkirina datayên av û axê hat damezrandin
Navenda Nûçeyan (K24) - Bi merema rûbirûbûna hişkesaliyê û guherîna keşûhewayê, Navenda Zanistî ya Çavkaniyên Av û Axê li Hewlêrê hat vekirin. Ev navend, ku bi hevahengî ligel Neteweyên Yekbûyî hatiye damezrandin, dê bibe bingeha sereke ya datayan ji bo birêvebirina projeyên avdêriyê û çandiniyê li paytextê.
Rêveberê Avdêriya Hewlêrê Endazyar Rêbwar Hesen îro (Sêşem, 28ê Nîsana 2026ê) taybet ji K24ê re ragihand ku planek di bin navê "Plana Navxweyî ji bo Xweguncandinê ligel Guherîna Keşûhewayê li Herêma Kurdistanê" (Local Climate Change Adaptation Plan for Kurdistan Region) tê bicihanîn.
Ev plana sêktorên girîng ên av, çandinî û jîngehê vedigire û bi hevahengî û li bin rênmayên rêkxistina Neteweyên Yekbûyî (UN) hatiye amadekirin.
Endazyar Rêbwar Hesen li ser awayê karê wan û komkirina zanyaran bal kişand ser giringiya "Navenda Zanistî ya Çavkaniyên Av û Axê" û ragihand: "Ev navend yek ji giringtirîn bingehên zanistî ye, ku erkê komkirina hemî data û zanyarên hûr ên girêdayî çavkaniyên av û axa Herêma Kurdistanê li ser milê wê ye."
Ev pêngava Hikûmeta Herêma Kurdistanê di demekê de ye ku dever bi giştî rûbirûyî xeterên kêmaviyê û guherîna bilez a keşûhewayê bûye. Hebûna navendeke datayan a bi vî rengî dê bibe bingehek ji bo biryardana zanistî di projeyên avdêriyê û parastina samanên xwezayî de.
Parêzgarê Hewlêrê Omêd Xoşnaw duhî (Duşem, 27ê Nîsana 2026ê) "Navenda Çavkaniyên Av û Axê" di nav avahiya wê rêveberiyê de vekir. Ev navend wekî dezgeheke zanistî û datayî ya nû ji bo komkirina lêkolînên akademîk û pêşkêşkirina şêwirmendiya pisporane di warê birêvebirina çavkaniyên xwezayî de li sînorê parêzgeha Hewlêrê kar dike.