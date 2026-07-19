Serokwezîr Mesrûr Barzanî projeyeke mezin a ava vexwarinê vedike
Navenda Nûçeyan (K24) – Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî di çarçoveya hewlên bihêzkirina binesaziya avê û pêşkêşkirina xizmetguzariyan de, projeyeke stratejîk a ava vexwarinê li sînorê qezayên Mergasor, Akrê û Xelîfanê vedike.
Serokwezîr Mesrûr Barzanî, îro 19ê Tîrmeha 2026an, projeyeke ava vexwarinê ya nûjen ku ava paqij digihîne 53 gundên herêmê, vedike. Ev proje beşek e ji plana Hikûmeta Herêma Kurdistanê ya ji bo nûjenkirina binesaziya avê û baştirkirina jiyana welatiyan.
Navenda vê projeyê û westgeha parzûnkirinê li gundê Balindayê yê ser bi Mergasorê ve hatiye avakirin. Ev proje di her saetê de dikare 1200 metre sêcar avê biparzûne û belav bike.
Proje ji sê stasyonên sereke yên pampkirinê pêk tê; bi giştî 24 pamp û 70 depoyên bi qebareyên cuda yên ji bo komkirina avê hene ku qebareyên wan ji 100 heta 8000 metre sêcar ne.
Dirêjahiya xetên sereke yên veguhestinê nêzî 220 kîlometre ye û tora navxweyî ya gundan jî zêdetirî 320 kîlometre ye; bi tevahî dirêjahiya tora projeyê 540 kîlometre ye.
Ev proje zemîneyeke guncav diafirîne, da ku welatiyên deverê zêdetir giringiyê bidin sektorên giring ên çandinî û ajaldariyê, ku ev yek ji bo aboriya welat piştgiriyeke mezin e.