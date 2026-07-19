Mesrûr Barzanî: Ti hincet ji bo êrîşên li ser Herêma Kurdistanê nînin
Navenda Nûçeyan (K24) – Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî beşdarî merasîma vekirina projeya stratejîk a ava vexwarinê ya Balinda – Barzan bû û di gotarekê de giringiya projeyê ji bo deverê nirxand.
Serokwezîr Mesrûr Barzanî îro 19ê Tîrmeha 2026an bi merasîmeke fermî projeya avê ya Balinda-Barzan vekir û di merasîma vekirina projeyê de gotarek pêşkêş kir û kêfxweşiya xwe bi temambûna vî karî anî ziman.
Serokwezîr Mesrûr Barzanî di gotara xwe de got: "Ev projeyeke pir giring û stratejîk e û ez pir xweşhal im ku dibînim îro bi serkeftî temam bûye."
Beşek ji axaftina Serokwezîr Mesrûr Barzanî:
- Pêşkeftina Kurdistanê û berdewamiya karwanê avadaniyê, encama xwîna şehîdên me ye.
- Av çavkaniya jiyana me hemûyan e û nabe em wê bi fîro bidin.
- Hêvî dikim ku çanda parastina jîngehê li devera Barzan û hemû deverên din berdewam bike.
- Em di cîbicîkirina projeyên xizmetguzariyê de li hemû deverên Kurdistanê berdewam dibin.
- Em ne parçek ji şer û aloziyên navçeyê ne, lê tevî wê jî ziyaneke mezin gihîştiye me. Em hêvî dikin ku aştî pêk were û dawî li van girjiyan were.
- Êrîşên li ser Herêma Kurdistanê ti hincetan qebûl nakin û em hêvî dikin ku di zûtirîn dem de werin rawestandin. Em dubare dikin ku şer di ne berjewendiya ti kesî de ye.
- Pêwendiyên me yên bi Bexdayê re di asteke pir baş de ne û em di piştgirîkirina hikûmeta Elî Zeydî de berdewam dibin.
- Em daxwaz ji hikûmeta Iraqê dikin ku bêyî cudahî destûrê cîbicî bike, mafên xelkê Herêma Kurdistanê misoger bike û cudahiyê nexe navbera ti kesî.
- Heta niha di pêkanîna hikûmeta nû û çalakkirina parlamentoyê de astengî hebûne, ku bêguman xelkê Herêma Kurdistanê zerermendê yekem e.
- Em daxwaz ji aliyên siyasî dikin, eger bi rastî di xema xelkê de ne, bila werin parlamentoyê çalak bikin.
Tê nûkirin..