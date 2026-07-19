Siyasî

Filistîn û Sûriye êrîşên Îranê yên li ser Herêma Kurdistanê şermezar dikin

Kurdistan

Navenda Nûçeyan (K24) – Wezaretên Derve yên Filistîn û Sûriyeyê di du daxuyaniyên cuda de, êrîşên Komara Îslamî ya Îranê yên li ser Herêma Kurdistanê û welatên navçeyê şermezar kirin û ew wekî "binpêkirineke metirsîdar a hiqûqa navdewletî" pênase kirin.

Pêla nerazîbûnên navdewletî li dijî êrîşên mûşekî û dronî yên Îranê berdewam dike. Piştî gelek welatên cîhanê, vê carê Filistîn û Sûriyeyê jî helwesta xwe li dijî van êrîşan nîşan dan.

Filistîn: Ewlehiya navçeyê di metirsiyê de ye

Wezareta Derve û Koçberan a Filistînê ragihand, ew bi tundî êrîşên Îranê yên ku Herêma Kurdistanê kirine armanc, şermezar dikin. 

Di daxuyaniya wezaretê de hat gotin: "Ev êrîş binpêkirineke aşkere ya serweriya Komara Iraqê ye û derketina ji bingehên hiqûqa navdewletî ye. Ev kiryar ewlehî û aramiya navçeyê dixe bin metirsiyê."

Herwiha Filistînê hevxemî û piştgiriya xwe ya tam ji bo Iraq û Herêma Kurdistanê nîşan da û tekezî li ser parastina serweriya xaka Iraqê kir.

Sûriye: Divê rêz li serweriya welatan were girtin

Ji aliyê din ve, Wezareta Derve û Koçberan a Sûriyeyê jî di daxuyaniyekê de êrîşên Îranê yên li ser xaka Herêma Kurdistanê, Kuweyt, Oman, Behreyn û Urdunê şermezar kirin.

Wezareta Sûriyeyê destnîşan kir, bikaranîna dron û mûşekan li dijî van welatan, binpêkirina serweriyê û gefeke rasterast e li ser ewlehiya navçeyê. Sûriyeyê daxwaz kir ku rêz li yekparçeyiya xaka welatan bê girtin û herêm ji aloziyên bêtir were parastin.

 

 
Kurdistan24 ,