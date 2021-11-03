‘Mazlum Abdi DSG Genel Komutanlığı görevinden alındı’

ERBİL (K24)

K24’ün Demokratik Suriye Güçleri (DSG) kaynaklarından edindiği bilgiye göre DSG Genel Komutanı Mazlum Abdi görevden alındı. Abdi’nin şu an sadece DSG ile Uluslararası Koalisyon arasında koordinatörlük yaptığı bildirildi.

Kaynak, Mazlum Abdi’nin yerine KCK Eş Başkanı Cemil Bayık’a yakın bir isim olan Mahmud Reş’in göreve getirildiğini söyledi. Mahmud Reş, daha önce verdiği bir röportajda Kürdistan Bölgesi’nde saldırı tehdidinde bulunmuştu.

Bu gelişmeler yaşanırken, DSG’den henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

PKK, Rojava’nın içişlerine müdahale etmediğine yönelik açıklamalarda bulunsa da yaşanan bu gelişme, PKK’nin, özellikle de Cemil Bayık’ın Rojava’nın içişlerine doğrudan müdahalesi olarak yorumlanıyor.

Bayık, geçtiğimiz günlerde Arap medyasına verdiği bir röportajda “Hafız Esad ve ailesiyle ilişkilerimiz de yakın ve sıcak olmuştur. Bizim ne Suriye karşıtlığı ne de Esad karşıtlığı yapmamız söz konusu olur. Rojava’da yaşananlardan dolayı Beşar Esad yönetiminin bize soğuk ve olumsuz yaklaşımları olsa da biz benzer bir yaklaşım içinde olmadık. Onları anlamaya çalıştık. Onların da bizi anlamalarını isteriz. Şam ile ilişkimizi hiç koparmadık; onlar koparmadıkça biz hiçbir zaman koparmayız. Rêber Apo ile Esad ailesi dostluğuna hep değer verdik.” demişti.

Bayık ayrıca, ABD dahil tüm güçlerin Suriye’den çıkması gerektiğini savunmuştu.

Bu röportajdan kısa bir süre sonra PYD Eş Başkanlık Konseyi Üyesi Aldar Xelil, Şam’da giderek rejimle görüşmeye hazır olduklarını belirtmiş, “Şam’da iktidarda olanın, tüm Suriye’yi temsil ettiğini” söylemişti.