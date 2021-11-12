Türkiye’den 3 ülkenin vatandaşlarına Belarus’a uçuş yasağı

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Ankara, Polonya ile yaşanan göçmen krizinin ardından Irak, Yemen ve Suriye’den gelen yolcuların Minsk uçağına binmesini yasakladı.

Türkiye’den Belarus’a uçuş yasağı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından sosyal medya aracılığı ile duyuruldu.

Türkiye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Irak, Yemen ve Suriye vatandaşlarının “Avrupa Birliği ile Belarus arasındaki yasadışı sınır geçişleri sorunu sebebiyle” İstanbul’dan Minsk’e giden uçaklara binmelerinin yasaklanacağını duyurdu.

Türk Hava Yolları’na yakın bir kaynak ise yapılan bu açıklamayı doğrulayarak, diplomatik pasaport sahiplerinin yasaktan muaf tutulacağını, ancak Belarus’ta oturma izinleri olsa bile Irak, Suriye ve Yemen vatandaşları için uygulanacağını sözlerine ekledi.

Söz konusu uçuş yasağı; Avrupa Birliği’nin Belarus’u komşularını istikrarsızlaştırmaya çalışmakla suçlaması sonrasında gerçekleştirildi.

Türk Hava Yolları’nın Minsk’e yaptığı uçuşların, Polonya sınırındaki göçmen krizini körüklediği de iddia edildi.

Polonya, Türkiye’yi, birliğe üye olmayan Belarus üzerinden Avrupa Birliği üye ülkelerine ulaşmaya çalışan yasa dışı göçmenlere İstanbul-Minsk koridorunu açık bırakmakla suçlayarak; Türkiye’nin Belarus ve Rusya ile işbirliği içinde hareket ettiğini iddia etmişti.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı ise söz konusu iddiaları kesinlikle reddetti. Yapılan açıklamanın Türkiye’yi kasıtlı olarak karalama amacıyla gerçekleştirildiğini kaydetti.

Söz konusu iddialar; Türkiye ve Polonya’nın diğer bölgesel güçlerin eleştirilerine rağmen Polonya’ya insansız silahlı insansız hava araçları sattığı özel bir askeri işbirliği başlatmasından kısa bir süre sonra patlak verdi.

Türkiye’den Belarus’a uçuş yasağı kararının ne kadar süreceği henüz bilinmiyor.