Amude Sineması katliamının 61. yılı

ERBİL (K24)

13 Kasım 1960 tarihinde Rojava’nın Amude kentinde 500 kadar ilkokul çocuğunun film izlediği sırada sinemada çıkan yangında 283 kişi yanarak can vermişti.

O dönem Fransızlara karşı bağımsızlık mücadelesi veren Cezayir'e destek amacıyla Amude'deki ilkokullarda bir sinema etkinliği düzenlendi ve katılım zorunlu tutuldu.

İddialara göre şehrin 120 kişi kapasiteli tek sinemasına çoğunluğu Kürtlerden oluşan 500 çocuk dolduruldu ve film gösterimi başladı. Filmin ortasında perdede başlayan yangın, kısa sürede tüm salona sıçradı ve 283 çocuk yanarak hayatını kaybetti.

Facia, ardından onlarca soru işareti bıraktı. Sinemadaki teknisyenlerden hiçbirinin ölmemesi ve ciddi bir soruşturma açılmaması yangının bilinçli olarak çıkarıldığı iddialarını sürekli taze tuttu.

Öte yandan Amude Sineması faciasının yaşandığı yıl, Suriye ile Mısır tarafından Birleşik Arap Cumhuriyeti kurulmuştu ve bu yıllarda Kürtlere yönelik büyük bir düşmanlık söz konusuydu.

Sinemanın yakılmasından yaklaşık 3 ay önce 5 bin Kürt, siyasi faaliyetlerinden dolayı tutuklanmıştı. Bu nedenle sineman salonunun yakılmasının Kürtlere dönük “gözdağı” olabileceği yorumlarına neden oldu.

Muhammed Said Axaye Deqori, söz konusu yangında çok sayıda çocuğu kurtarmıştı.