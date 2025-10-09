Mesrur Barzani, Gazze'de ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladı

1 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasının onaylanmasını memnuniyetle karşıladığını belirtirken, bölgedeki gerginliğin azaltılması yönünde önemli bir adım olarak nitelendirdi.

Mesrur ​​Barzani, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasının onaylanmasını memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Bölgedeki gerginliğin azaltılması için önemli bir adım. Bu anlaşmanın Orta Doğu'da uzun vadeli istikrarın önünü açmasını temenni ediyoruz." dedi.

We welcome the ceasefire agreement in Gaza, a crucial first step toward de-escalation in the region. We hope this paves the way for longterm stability in the Middle East -mb. — Masrour Barzani (@masrourbarzani) October 9, 2025

Trump ateşkesi duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve Hamas’ın Mısır’da yürütülen müzakereler sonucunda Gazze’de ateşkes planının ilk aşamasını kabul ettiğini açıkladı.

Trump'ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklaması, Mısır, Katar, Türkiye ve ABD'den yetkililerin arabuluculuğunda Mısır'da üç gündür yapılan dolaylı görüşmelerin ardından geldi.

Hamas ateşkesi doğruladı

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Filistinli gruplarla yürütülen ciddi müzakerelerin ardından Gazze'de ateşkes anlaşmasına varıldığı doğrulanırken, "Hamas, Gazze'ye yönelik savaşın sona erdirilmesini, işgalcilerin çekilmesini, yardımların girişini ve esir takasını öngören bir anlaşmaya varıldığını duyurur." ifadeleri yer aldı.

Netanyahu'dan ateşkese ilişkin ilk açıklama

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da ateşkese ilişkin devam eden müzakerelerde anlaşmanın sağlanmasının ardından ilk kez yazılı açıklama yaptı.

Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlere ilişkin, "Tanrı’nın izniyle tüm hepsini (esirleri) geri getireceğiz." ifadesine yer verdi.

Katar'dan anlaşmaya ilişkin açıklama

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, X hesabından yaptığı açıklamada, Hamas ile İsrail heyetleri arasında Mısır'da yürütülen ateşkes müzakerelerine ilişkin bilgi verdi.

Ensari, "Arabulucular, bu gece Gazze'de ateşkes anlaşmasının savaşın sona ermesini, İsrailli rehinelerin ve Filistinli tutukluların serbest bırakılmasını ve yardımların girişini sağlayacak ilk aşamasının tüm hükümleri ve uygulama mekanizmaları konusunda bir anlaşmaya varıldığını duyurdu." ifadelerini kullandı.

Sözcü Ensari, detayların daha sonra açıklanacağını belirtti.