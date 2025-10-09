İçişleri Bakanlığı: Şengal Anlaşması'nın hiçbir maddesi henüz uygulanmadı

2 saat önce

Kürdistan Bölgesi İçişleri Bakanlığı, Şengal Anlaşması'nın imzalanmasının üzerinden beş yıl geçmesine rağmen anlşama maddelerinin hiçbirinin hayata geçirilmediğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, 9 Ekim 2025 Perşembe günü, Şengal Anlaşması'nın beşinci yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Anlaşma, Şengal'deki durumun normalleştirilmesi, istikrarın sağlanması ve mültecilerin atalarının topraklarına özgürce ve gururla dönmeleri için bir yol haritasıdır." denildi.

Açıklamada, hem Erbil hem de Bağdat hükümetlerinin anlaşmanın maddelerini uygulamaya çalıştığı, ancak resmi kurumlar dışındaki bazı güçlerin ve şahsiyetlerin kendilerini hukukun, anlaşmaların ve devlet kurumlarının üstünde gördüğü belirtildi.

Kürdistan Bölgesi Hükümetinin Ezidi kardeşlerimizin ve diğer yerli vatandaşların evlerine dönüşünü kolaylaştırmak için en başından itibaren görevini yerine getirmeye hazır olduğu belirtilen açıklamada, "Mültecilerin yaşadığı acıların devam etmesinden endişe duyuyoruz ve Şengal Anlaşması'nın uygulanmasını açıkça engelleyenleri kınıyoruz" dedi." dedi.