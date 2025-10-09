Özgür Özel: Bir an önce AİHM kararları uygulanmalı

46 dakika önce

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, "AİHM’ın kararları Türkiye için bağlayıcıdır. Bir an önce AİHM kararlarının uygulanması gerekir.” dedi.

CHP lideri Özgür Özel, 9 Ekim Perşembe günü, İstanbul Havalimanında gündeme dair gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Özel, İmralı’ya ilişkin, “Meclis böyle bir şeyi gündemine alacaksa alsın, görelim. Meclis başkanı alsın, MHP ve AK Parti ortaya koysun tutumlarını. Sonra gelsinler bana sorsunlar. AK Parti önce kendi tutumunu belirlesin. Heyet sayısını belirlesinler. Meclis başkanı hangi partiden kimi davet ediyorsa duyursun. CHP’yi şeytanlaştırıp işlerine gelince önceleştirmesinler.” sözlerini sarf etti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında verdiği ihlal kararına Türkiye Adalet Bakanlığının yaptığı itirazı eleştiren Özel, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararları Türkiye için bağlayıcıdır. Bir sürecin içindeyiz. Yanlış yaptılar. Bir an önce AİHM kararlarının uygulanması gerekir.” dedi.