Kerkük’te DAİŞ operasyonu: 25 kişi yakalandı

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Kerkük Operasyonlar Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kerkük'ün batısındaki Hawice kenti yakınlarında DAİŞ mensuplarına yönelik operasyon başlatıldığı kaydedildi.

Irak federal polisi ve ordusu tarafından Hawice kenti yakınlarında düzenlenen operasyonda, terör örgütü DAİŞ mensubu 25 kişinin yakalandığı ifade edildi.

Operasyonda örgüt mensuplarınca kullanılan 7 sığınağın imha edildiği, saldırılarda kullanılmak üzere hazırlanan yerel yapım 37 mayın ile 41 hafif silahın da ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca yakalanan bu kişilerin ilk sorgularında terör olaylarına karıştıklarını itiraf ettikleri ve haklarında yapılan işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildikleri aktarıldı.

DAİŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Selahaddin ve Anbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakan Haydar Abadi, 9 Aralık 2017'de DAİŞ’e karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DAİŞ’ten temizlenmesinin üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.