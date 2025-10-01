Bakanlar Kurulundan federal hükümete: Petrol dışı gelirler konusunda ortak anlaşma yapılsın

2 saat önce

Kürdistan Bölgesi Bakanlar Kurulu, federal hükümete petrol dışı gelirler sorununu çözmesi ve bu konuda ortak bir anlaşmaya varması çağrısında bulundu.

Bakanlar Kurulu, 1 Ekim 2025 Çarşamba günü, Başbakan Mesrur Barzani başkanlığında haftalık olağan toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantının ilk bölümünde Bakanlar Kurulu Divan Başkanı Umed Sabah, Maliye ve Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan, bölgenin yeni mali durumu hakkında bir rapor sundu. Raporda, petrol ihracatına ilişkin üçlü anlaşmanın ardından, federal hükümet nezdinde gözden geçirme ve özdenetim gerektiren yeni bir mali durumun ortaya çıktığı belirtildi.

Petrol ihracat anlaşmasının uygulanmasının sürdürülmesine desteğini yineleyen Bakanlar Kurulu, ayrıca federal hükümetin ağustos ve diğer aylarda Kürdistan Bölgesi'nin maaş ve haklarını ödemeye devam etmesini umduğunu belirtti.

Bakanlar Kurulu, Kürdistan Bölgesi Hükümeti'nin petrol dışı gelirlerini Irak Maliye Bakanlığı ile paylaşma taahhüdünü yinelerken, hem Federal Mali Yönetim Yasası'nın 29. maddesi hem de Federal Bütçe Yasası'nın 21. maddesi temelinde tutumunu vurguladı.

Bakanlar Kurulu, federal hükümeti, petrol dışı gelirler konusunun en kısa sürede çözüme kavuşturulması için ortak bir anlaşmaya varılması amacıyla Irak Bakanlar Kurulu tarafından oluşturulan bakanlar komitesinin gözetiminde toplantılarını sürdürmeye çağırdı.

Toplantını ikinci bölümünde Adalet Bakanlığı, Kürdistan Bölgesi Ekonomi Kurulunun daha önceki kararının iptal edilmesi yönünde bir teklif sundu. Teklifte kararın hükümlerinin yeni yasaya uymadığı belirtildi. Görüş alışverişinin ardından Bakanlar Kurulu, kararın iptal edilmesini oylandı.

Toplantının son bölümünde ise İçişleri Bakanı Reber Ahmad, İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan, Kürdistan Bölgesi vatandaşlarının can ve mal güvenliğini korumayı amaçlayan "Güvenlik Rehberi" hakkında bir rapor sundu.