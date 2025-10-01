İsmail Beşikçi yoğun bakımdan çıktı

2 saat önce

Beyin kanaması geçiren ve yoğun bakımda tutulan sosyolog İsmail Beşikçi, normal servise alındı.

Diyarbakır'da 27 Eylül'de 9. FilmAmed Belgesel Film Festivali'nde konuşma yaptığı sırada beyin kanaması geçirmişti.

MA'nın haberine göre sosyolog ve yazar İsmail Beşikçi, yoğun bakımdaki tedavi sürecinin ardından servise alındı.

Beşikçi’nin durumuna ilişkin açıklama yapan Dicle Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ata Akıl, “Hastamız yoğun bakımdaki tedavi sürecinin ardından servise alınmıştır. Bilinci açık, durumu stabildir ve genel sağlık durumu her geçen gün daha iyiye gitmektedir. Dicle Üniversitesi Hastanesi olarak Sayın İsmail Beşikçi’nin tedavisi yakından takip edilmektedir.” dedi.

Başbakan Mesrur Barzani, 28 Eylül 2025 Pazar günü, İsmail Beşikci Vakfı'nı telefonla arayarak, İsmail Beşikçi'nin sağlık durumu hakkında bilgi almıştı.

Mesrur Barzani, Beşikçi'ye acil şifalar dilerken, tedavisi için her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunu ifade etmişti.

Bunun üzerine Kurdistan24’e konuşan Beşikci Vakfı Başkanı Gürbüz, Başbakan Barzani’ye İsmail Beşikçi’nin sağlık durumunu sorması ve desteğe hazır olduğunu ifade etmesi dolayısıyla teşekkür etmişti.