Politika

İsveç Dışişleri Bakanı: Kürtler açısından bir sebep yok

İsveç Dışişleri Bakanı Linde, “Kürtler açısından insan haklarının ya da demokratik haklarının risk altında olduğunu düşünmelerini gerektirecek bir sebep yok” dedi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya Kürtler İsveç Ann Linde NATO Türkiye Finlandiya

HABER MERKEZİ

İsveç gazetesi Aftonbladet’e açıklamalarda bulunan İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, "Terör faaliyeti olduğu yönünde delil olmadıkça hiçbir iadeye razı olmayacağız. Erdoğan’a boyun eğmeyeceğiz" diye konuştu.

Linde "Kürtler açısından insan haklarının ya da demokratik haklarının risk altında olduğunu düşünmelerini gerektirecek bir sebep yok" dedi.

NATO zirvesi için İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan Linde İsveç radyosuna yaptığı açıklamada da "İnsanların sahip olduğu demokratik hakları değiştirmeyeceğiz ama öte yandan terör faaliyetlerinin farklı kısımlarını suça konu etmede belirgin sertleştirmelere gidilecek" ifadelerini kullandı.

Ann Linde, “İsveç'in teröristlerin sığındığı bir ülke olmaması gerektiğini” söyledi.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv