İsveç Dışişleri Bakanı: Kürtler açısından bir sebep yok

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İsveç gazetesi Aftonbladet’e açıklamalarda bulunan İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, "Terör faaliyeti olduğu yönünde delil olmadıkça hiçbir iadeye razı olmayacağız. Erdoğan’a boyun eğmeyeceğiz" diye konuştu.

Linde "Kürtler açısından insan haklarının ya da demokratik haklarının risk altında olduğunu düşünmelerini gerektirecek bir sebep yok" dedi.

NATO zirvesi için İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan Linde İsveç radyosuna yaptığı açıklamada da "İnsanların sahip olduğu demokratik hakları değiştirmeyeceğiz ama öte yandan terör faaliyetlerinin farklı kısımlarını suça konu etmede belirgin sertleştirmelere gidilecek" ifadelerini kullandı.

Ann Linde, “İsveç'in teröristlerin sığındığı bir ülke olmaması gerektiğini” söyledi.