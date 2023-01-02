ENKS temsilcisi: Türkiye - Suriye görüşmeleri siyasi boyuta taşınırsa, muhalefet rahatsız olur

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K24 yayınına katılan Suriye Kürt Ulusal Konseyi'nin (ENKS) Suriye Muhalefeti içindeki temsilcisi Abdullah Gedo, Suriye krizinin yanı sıra, Türkiye ile Suriye’deki Beşar Esad rejimi arasındaki olası normalleşmeyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

“Türkiye Suriye muhalefetine karşı hareket etmeyeceğini vurguladı” diyen Abdullah Gedo, Rusya’nın başkenti Moskova’da 28 Aralık’ta gerçekleşen üçlü zirveden sonra Suriye muhalefetinin Ankara ile zirvenin içeriğini öğrenmek için görüşme talebinde bulunduğunu belirtti.

Suriye muhalefetinin “demokratik bir Suriye” şiarına bağlı olduğunu ifade eden Gedo, muhalefetin bu temelde Türkiye ile birçok görüşme gerçekleştirdiğini dile getrdi.

Türkiye’nin Suriye ile sınırı olmasından dolayı güvenlik konularında Esad rejimiyle görüşmeler gerçekleştirdiğini aktardığını belirten Gedo, görüşmelerin bu konularla sınırlı kalması gerektiğini aksi takdirde Türkiye, Irak, Lübnan’ın Suriye halkına karşı işlenen savaş suçlarına ortak olacağını vurguladı.

NATO’nun da Türkiye’nin rejimle normalleşmesine karşı olduğunu söyleyen Gedo, siyasi bir çözüm olmadan rejim üzerindeki yaptırımların delinmesine yol açacak girişimlerden uzak durulması gerektiğini belirtti.

“Türkiye rejim ve Rusya ile ilişkiler geliştirerek, Demokratik Suriye Güçleri’ne (DSG) yardım etmemesi için ABD'ye baskı uygulamak istiyor” ifadelerini kullanan Gedo, Suriye muhalefetinden uzaklaşmanın Türkiye’nin yararına olmadığını kaydetti.

Türkiye’de seçimlerin yaklaşmasından dolayı muhalefetin iktidara karşı Suriyeli mültecilerin Türkiye’deki varlığı ve ekonomik krizi baskı aracı olarak kullandığını belirten Gedo, iktidarın rejimle ilişkilenerek bu baskıyı aşmak istediğinin altını çizdi.

Gedo, “Türkiye’nin ABD’nin desteklediği DSG’yi bölgeden uzaklaştıramıyor, rejime de bir şey yapamıyor. Türkiye hangi temelde kuzey ve kuzeybatı Suriye’deki güçlerini çekecek?” ifadelerini kullandı.