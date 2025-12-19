Rus Büyükelçi, Ukrayna'daki savaşta birkaç Iraklı savaşçının öldüğünü açıkladı

1 saat önce

Rusya'nın Irak Büyükelçisi Elbrus Kutrashev, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Iraklı savaşçılarn hayatını kaybettiğini veya yaralandığını açıkladı.

Bir televizyona verdiği röportajda, Ukrayna'daki savaşta birkaç Iraklı savaşçının öldüğünü veya yaralandığını belirtti.

Kutrashev, Moskova'nın insani gerekçelerle ölenlerin ailelerine vize sağladığını da dile getirdi.

Daha önce Irak'ın Moskova Büyükelçiliği, Rusya'da yaşayan Irak vatandaşlarını Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa çekme girişimlerinin tuzağına düşmemeleri konusunda uyarmıştı.

Irak Hükümeti, diplomatik misyonları aracılığıyla Bağdat'ın söz konusu savaşa ilişkin tarafsız bir tutum sergilediğini defalarca yinelemişti; Irak, çatışmaların diyalog ve barışçıl çözümler yoluyla sona erdirilmesi gerektiğini ve vatandaşlarının bu savaşın bir parçası olmasını istemediğini vurgulamıştı.