AK Parti, "Terörsüz Türkiye" raporunu TBMM'ye sundu

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun çalışmaları kapsamında hazırladığı 15 başlıktan oluşan raporu TBMM Genel Sekreterliğine teslim etti.

AK Parti, barış süreci kapsamında kurulan Komisyon çalışmaları kapsamında hazırladığı raporu tamamladı.

Yaklaşık 15 bölüm ve 50-55 sayfadan oluşan rapor, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulmuştu. Erdoğan'ın görüşlerini alan parti yetkilileri, raporu bugün (19 Aralık 2025 Cuma) TBMM Başkanlığına iletti.

Böylece komisyonda üyesi bulunan siyasi parti gruplarının tamamının komisyona raporları sunulmuş oldu.