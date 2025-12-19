Alman Konsolos: Kürdistan Bölgesi-Almanya ortaklığıyla gurur duyuyoruz

2 saat önce

Almanya'nın Erbil Başkonsolosu Albrecht von Wittke, "Almanya, Kürdistan Bölgesi ile uzun süredir devam eden ortaklığından gurur duyuyor." dedi.

Albrecht von Wittke, 18 Aralık 2025 Perşembe günü, yaptığı açıklamada, Almanya'nın Kürdistan Bölgesi ile sadece güvenlik alanında değil, ticaret alanında da uzun vadeli ve güvenilir bir ortaklığa sahip olduğunu belirterek, Kürdistan Bölgesi-Almanya ortaklığıyla gurur duyduklarını ifade etti.

Alman Konsolosu, Alman teknolojisi ve şirketlerinin altyapı, sanayi ve tarım gibi farklı ve önemli sektörlerde önemli bir rol oynadığını ve Kürdistan Bölgesi'nde sürdürülebilir kalkınmayı ve ekonomik çeşitlenmeyi desteklediğini belirtti.

Albrecht von Wittke, ayrıca yeni Alman Hükümetinin sürdürülebilir istikrarın temel araçlarının ekonomik ve ticari kalkınmaya dayandığına inandığını ve bunun Almanya ve Kürdistan Bölgesi'nin ortak çıkarına olduğunu söyledi.