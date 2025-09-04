Hamas, tüm rehineleri serbest bırakmaya hazır

2025-09-04 11:31

Hamas, Gazze'deki savaşı sona erdirmek amacıyla Filistinli tutukluların serbest bırakılması karşılığında tüm rehinelerin serbest bırakılmasını öngören kapsamlı bir anlaşmaya varmaya hazır olduğunu duyurdu.

Hamas, "Gazze Şeridi'ndeki tüm İsrailli esirlerin serbest bırakılmasına karşılık İsrail hapishanelerinden anlaşma sağlanan sayıda Filistinli esirin serbest bırakılması, İsrail ordusunun Gazze'den tamamen çekilerek tüm saldırıları sonlandırması ve insani yardımların bölgeye ulaştırılmasını" içeren kapsamlı bir ateşkes anlaşması için hazır olduğunu açıkladı.

Ayrıca Hamas, Gazze Şeridi'nin idaresini kurulacak Filistinli teknokrat bir heyete bırakmaya hazır olduğunu açıkladı.

Hamas'ın, 18 Ağustos'ta arabulucuların sunduğu ateşkes ve karşılıklı esir takası teklifini kabul ettiğini açıklamasına rağmen İsrail'in hala bu teklife yanıt vermediği belirtildi.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada ise Hamas'ın "teklifi kabul ettiği açıklamasını" reddederek Gazze'ye saldırıların İsrail güvenlik kabinesinin belirlediği şartlarla sonlanabileceği belirtildi.

İsrail şartlarını, "tüm İsrailli esirlerin serbest kalması, Hamas'ın silah bırakması, Gazze'nin silahsızlandırılması, İsrail'in Gazze'nin güvenlik kontrolünü elinde tutması, İsrail'i tehdit etmeyecek alternatif bir sivil idarenin kurulması" olarak sıraladı.

Gazze Şeridi’ne 7 Ekim 2023’ten bu yana şiddetli saldırılar düzenleyen ve insani yardım ablukasıyla Filistinlileri kıtlıkla karşı karşıya bırakan İsrail, 8 Ağustos’ta Gazze kentini işgal kararı almıştı.

Gazze kentini 29 Ağustos'ta "tehlikeli çatışma bölgesi" ilan eden İsrail ordusu, işgal girişimi çerçevesinde, kentin dış mahallelerine yoğun hava ve kara saldırıları düzenliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, uluslararası toplum ve İsrail kamuoyundan gelen tepkilere rağmen Gazze'ye saldırılarını sona erdirecek bir anlaşmaya yanaşmıyor.