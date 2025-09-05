Başkan Barzani, Paris Belediyesine ulaştı

2025-09-05 10:50

Başkan Mesud Barzani, Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo ile bir araya gelmek üzere Paris Belediye binasına ulaştı.

Kurdistan24 muhabiri Şewqi Kanebi’nin aktardığı bilgilere göre Başkan Barzani Paris Belediye binasına ulaştı ve Belediye Başkanı Anne Hidalgo ile görüşecek.

Paris Belediye Başkanı’nın, Kürdistan Bölgesi'ni birkaç kez ziyaret ettiğinin altını çizen Kanebi, Kürt güçlerinin mücadelesini ve fedakarlıklarını onurlandırmak için Paris'teki Peşmergelerin adının bir yola verilmesini önerisini sunduklarını hatırlattı.

Şewqi Kanebi, görüşmenin ardından Başkan Barzani ve Hidalgo’nun, Andre Citroën Parkını ziyaret edeceğini belirterek, parkta Peşmerge tablosunun açılışının görkemli bir törenle gerçekleştirileceğini söyledi.

Kanebi ayrıca, Peşmerge yolunun da açılacağını ve ardından çeşitli etkinlikler düzenleneceğini ifade etti.