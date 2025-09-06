Fransız Bakan: Fransa, Kürdistan Bölgesi'ni desteklemeye devam edecek

19 saat önce

Fransa Dışişleri Bakanı Jean Barrot, Başkan Mesud Barzani ile gerçekleştirdiği görüşmede, ülkesinin Kürdistan Bölgesi'ne desteğinin süreceğini vurguladı.

Başkan Barzani, 5 Eylül 2025 Cuma günü, Paris'teki Andre Citroën Parkında Peşmerge Caddesi’nin açılışını gerçekleştirmek için gittiği Fransa’da Dışişleri Bakanı Barrot ile görüştü.

Barzani'nin Ofisinden yapılan açıklamaya göre görüşmede Görüşmede Fransız ve Kürt halkı arasındaki tarihi dostluğun ve ikili ilişkilerin geliştirilmesinin altı çizilirken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bu yıl Irak ve Kürdistan Bölgesi'ne beklenen ziyaretine değinildi.

Görüşmenin diğer bölümünde terör tehdidi ve terörle mücadelede taraflar arasında koordinasyonun gerekliliği ele alınırken, Fransa Dışişleri Bakanı, ülkesinin Kürdistan Bölgesi'ni desteklemeye devam edeceğini vurguladı.

