Şoreş İsmail: Peşmerge artık dünyaca tanınan bir isim

20 saat önce

Peşmerge Bakanı Şoreş İsmail, Peşmerge isminin herhangi bir yere verilmesinin takdire şayan olduğunu söyledi.

Bakan Şoreş İsmail, 6 Eylül Cumartesi günü düzenlediği basın toplantısında, “Peşmerge ismi tüm dünyada bir sembol haline geldi, artık dünyaca tanınan bir isim. Avrupalı ​​ve Amerikalılar bu isme aşinadır." dedi.

Peşmerge isminin herhangi bir yere verilmesinin takdire şayan olduğunu belirten Şoreş İsmail, Peşmerge'nin dünyanın kalbinde olduğunu ve teröristleri yenmek için on binlerce şehit verdiğini ifade etti.

5 Eylül 2025 Cuma günü Paris’teki Andre Citroën Parkında gerçekleştirilen törenle, “Peşmerge” adı verilen yolun açılışı yapılmıştı.

Tören kapsamında parkta farklı etkinlikler düzenlenirken, Peşmergelerin fotoğraflarının yer aldığı resimler sergilenmişti.

Parktaki törene DAİŞ’le savaşta gazi olanlar dahil çok sayıda Peşmerge de katılmıştı.