ABD'li üst düzey askeri yetkili, Peşmerge ve İçişleri bakanlarıyla bir araya geldi

2 saat önce

Kıdemli savunma yetkilisi Albay Stephanie Bagley, Kürdistan Bölgesi İçişleri Bakanı Reber Ahmed ve Peşmerge Bakanı Şoreş İsmail ile ABD-Kürdistan Bölgesi koordinasyonunun güçlendirilmesini görüştü.

ABD'li askeri yetkili Albay Bagley, bugün (4 Aralık 2025 Perşembe günü) Kürdistan Bölgesi İçişleri Bakanı Reber Ahmed ve Peşmerge Bakanı Şoreş İsmail ile ayrı ayrı görüştü.

ABD'nin Erbil Başkonsolosluğundan yapılan açıklamaya göre görüşmede istikrarı ve kritik altyapıları hedef alan saldırılara karşı ABD-Kürdistan Bölgesi koordinasyonunun güçlendirilmesi ele alındı.

Açıklamada, "ABD, güvenlik çabalarını destekleme ve Irak'ın egemenliğini güçlendirme taahhüdünü sürdürüyor." denildi.