Süreç Komisyonu toplandı: Tutanakların özeti okundu

1 saat önce

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, vekillerin de aralarında bulunduğu heyetin İmralı'ya gitmesinin ardından ilk kez toplandı.

Barış süreci çerçevesinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, bugün (4 Aralık 2025 Perşembe günü) 19. toplantısını gerçekleştirdi.

Komisyonun 19. toplantısının ilk bölümünde, komisyonun bugüne kadar yaptığı çalışmalar ile hazırlanacak nihai komisyon raporuna ilişkin üyelerin değerlendirmeleri yer alırken, ikinci bölümünde 24 Kasım 2025 tarihinde İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna giden komisyon üyesi milletvekillerinin gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin not okunup, komisyonun bilgisine sunuldu.

Komisyonda okunan İmralı görüşmesinin özetinde, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın sürecin başarıya ulaşması için tüm gayretini ortaya koyduğunu, imkanlar ölçüsünde de gayret göstermeye devam edeceğini ifade ettiği vurgulandı.

Söz alan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, görüşmeye dair görüşlerin kimseden saklanılmadığını ve gizlenmediğini belirterek, çıkardıkları özeti ve heyette yer alan isimlerin açıklamalarının beklenmesi gerektiğini söyledi.

Kurtulmuş, tutanaklara dair hazırladıkları özetin okunması için Meclis Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Bozkurt’a söz verdi.

Özeti okuyan Bozkurt, “Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmede Abdullah Öcalan ilk olarak yüzyıllık Kürt-Türk ilişki sistematiğini, Sayın Devlet Bahçeli’nin sözleri ile büyük katkı sağladığını, kendisinin Cumhuriyet tarihinde ender görülen bir cesaret sergilediğini ve kendisine şükran duyduğunu ifade etmiş, yine bu süreçte cesaret gösterdiği için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükran ve teşekkürlerini beyan etmiştir.” dedi.

Bozkurt, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Abdullah Öcalan, sürecin başından beri verdiği tüm sözlerin arkasında olduğunu, koşullar elverirse teorik ve pratik imkânlarının bunu gerçekleştirmeye müsait olduğunu ifade etmiştir. Uzun bir şekilde tarihsel arka planı anlatmış ve Ziya Gökalp’e referans vererek Türk-Kürt kardeşliğinin önemine vurgu yapmıştır. Abdullah Öcalan silahlı yöntemden ayrıldığını, siyasi yöntemi benimsediğini, 27 Şubat 2025 tarihinde yapmış olduğu çağrı çerçevesinde bütün yapıların, PKK’nin tüm bileşenlerinin, örgütsel varlıklarının dağıtılmasının ve silahlarını bırakmasının ilanının toplum tarafından iyi karşılandığını, halkın bu gelişmeyi takip ettiğini ifade etmiştir."

Komisyonun önceki son toplantısı

Komisyon, bundan önceki son toplantısını TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında 21 Kasım Cuma günü yapmıştı.

Komisyon üyeleri, toplantının birinci kısmında, yapılan ve yapılması muhtemel çalışmalar hakkında değerlendirmede bulunurken, toplantının ikinci oturumu kapalı gerçekleştirilmişti.

Komisyon, üye tam sayının 5'te 3 nitelikli çoğunluğunun oyuyla İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gidilmesini kararlaştırırken, nihai raporun hazırlanması için teklif ve görüşlerin de 28 Kasım Cuma akşamına kadar TBMM Başkanlığına bildirilmesi istenmişti.

CHP, heyete üye vermezken, AK Parti, MHP ve DEM Parti'nin Meclis Başkanlığına bildirdiği isimler doğrultusunda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız ile DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit'ten oluşan heyet, 24 Kasım'da İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gitmişti.

TBMM Başkanlığının konuya ilişkin açıklamasında, şu ifadelere yer verilmişti:

"Bu doğrultuda, 27 Şubat'ta yapılan Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı akabinde örgütün kendisini feshetmesi ve silah bırakması yönündeki açıklamaların yanı sıra Suriye'de 10 Mart mutabakatının hayata geçirilmesine yönelik sorulan sorular kapsamında detaylı beyanları alınmıştır. Görüşme neticesinde toplumsal bütünleşme, kardeşliğin pekiştirilmesi ve bölgesel perspektife yönelik sürecin pozitif ilerletilmesi açısından olumlu sonuçlar alınmıştır. Komisyonun bundan sonraki süreçte hedeflerini gerçekleştirme yönündeki azimli ve kararlı tutumu sürdürülecektir."