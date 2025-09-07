Arakçi: İran, ABD ile müzakerelerin yeniden başlaması için görüşmeleri sürdürüyor

19 saat önce

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran’ın ABD ile müzakerelerin yeniden başlaması için görüşmeleri sürdürdüğünü söyledi.

Arakçi, Katar’da AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi ile görüştüğünü belirterek, “Avrupalıların durumu artık daha iyi kavradığını düşünüyorum.” dedi.

Avrupa ülkeleriyle müzakerelerin devam ettiğini aktaran Arakçi, “Avrupalıların ‘tetik mekanizmasını’ devreye sokması ciddi bir hata olur ve durumu daha da karmaşıklaştırır.” ifadelerini kullandı.

“ABD ile mesaj alışverişimizi sürdürüyoruz, karşılıklı saygı temelinde Washington ile müzakerelere başlanabilir.” diyen Arakçi, “Amerika ile yapılacak yeni görüşmeler endişelerimizi dikkate almalı; zira savaş öncesindeki gibi nükleer müzakerelere dönmek mümkün değil.” sözlerini sarf etti.

Arakçi, savaş sonrası nükleer müzakerelerin “fedakarlıklar ve sonuçlar” nedeniyle farklı bir şekil alacağını vurguladı.