AK Parti Sözcüsü: "Terörsüz Türkiye stratejik bir adımdır"

13 saat önce

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Sözcüsü Ömer Çelik, "Terörsüz Türkiye stratejik, doğru bir adımdır.” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Çelik, Kocaeli'de yaptığı açıklamada, partisinin en önemli gündem maddelerinden birisinin “Terörsüz Türkiye” olduğunu belirtti.

Ömer Çelik, “Terörsüz Türkiye buluşmalarında mesajlarımızı kuvvetli şekilde veriyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatı ile terörsüz Türkiye bir devlet politikası haline gelmiştir. Terörsüz Türkiye, Terörsüz Bölge sürecinin referansı haline gelecektir.” diye konuştu.

İktidarın “Terörsüz Türkiye” diye adlandırdığı barış sürecinin stratejik, doğru bir adım olduğunu vurgulayan Çelik, şu ifadeleri kullandı:

“Geçmişteki gelişmelere bakılınca Terörsüz Türkiye stratejik, doğru bir adımdır. Kötücül planlara karşı Türkiye'nin kendi iradesi ile ortaya koyduğu yaklaşımdır. Devletin niteliği ve milletin değerleri konusunda herhangi bir pazarlık söz konusu değildir. Bu herkesin faydasına olan gelişmelerdir. Yakın bölgemizde insanları birbirine düşürmeye çalışanlar bu bölgelere sömürge olarak bakarken biz tüm etnik ve mezhebi unsurlara kardeşlik gözü ile bakıyoruz. Türkiye'de ikinci sınıf vatandaş yoktur, herkes ev sahibidir.”

Bugün net şekilde görüyoruz ki her kim Terörsüz Türkiye sürecinin önüne geçmek için silah bırakma konusunda geciktirme mesajı veriyor, görüyoruz ki emperyalizm Siyonizm ile yanaşık düzende duruyor. Bu sabotajlara karşı geçmişten idmanlıyız, niyetlerini amaçlarını görüyoruz."