İsrail'in Ramon Havalimanı İHA ile hedef alındı

11 saat önce

İsrail’in güneyindeki Ramon Uluslararası Havalimanı, Yemen’deki Husilerin İHA saldırısına hedef oldu.

Yemen’deki Husiler, İsrail’in geçen ay düzenlediği hava saldırısıyla öldürdüğü liderleri Mahdi el-Meşat’ın ardından misilleme saldırılarına başladıklarını bildirdi.

Husi kaynakları, İsrail'in güneyindeki Ramon Havalimanının, intihar tipi insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındığını duyurdu.

İsrail ordusu ise 7 Eylül Pazar günü yaptığı açıklamada, Yemen’den fırlatılan üç İHA’nın hava kuvvetleri tarafından engellendiğini iddia etti.

Açıklamada, iki İHA’nın İsrail hava sahasına girmeden vurulduğu, üçüncü İHA’nın akıbetinin netleşmediği kaydedildi.

Husiler saldırının Mahdi el-Meşat’a yönelik suikastın "doğrudan karşılığı" olduğunu duyurmuştu. İsrail topraklarına yapılan saldırıların sadece başlangıç olduğunu söyleyen kaynaklar, saldırıların artarak süreceği mesajını verdi.

Ülkenin havalimanları otoritesi de sabah saatlerinde hava sahasının trafiğe kapatıldığını bildirdi ancak kapatmanın nedeni hakkında bilgi vermedi.