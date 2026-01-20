Fransız filozof Levy'den Batı'ya sert eleştiri: Kürtlere yönelik tutum ihanettir

2 saat önce

Ünlü Fransız filozof ve yazar Bernard-Henri Levy, Batı ülkelerinin Kürtlere yönelik tutumunu sert bir dille eleştirerek bunu "ihanet" olarak nitelendirdi.

Bernard-Henri Levy, bugün (20 Ocak 2026 Salı) sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi ve diğer bazı komutanlarla çekilmiş bir fotoğrafını yayınladı.

Levy, paylaşımına düştüğü notta, "Batı'nın Kürtlere ihanet etmesi, çağımızın en rahatsız edici değişimlerinden biridir." ifadelerini kullandı.

Dünyanın, Kürtlerin terörle mücadeledeki rolünü unutmaması gerektiğini vurgulayan Fransız filozof, sözlerini şöyle sürdürdü:

"General Mazlum'un kahraman savaşçılarının, DAİŞ tüm dünya için bir tehdit oluştururken onu yendiğini asla unutmayın. Ayrıca, yeryüzündeki en tehlikeli teröristlerin tutulduğu cezaevlerinin nöbetini tuttuklarını da asla aklınızdan çıkarmayın."

Bernard-Henri Levy'nin bu mesajı, Rojava'da gerilimin tırmandığı ve Suriye Hükümetine bağlı silahlı grupların bölgeye yönelik saldırılarını yoğunlaştırdığı kritik bir dönemde geldi.

Kürtlerin yakın dostlarından biri olarak tanınan Levy, daha önce defalarca Kürdistan Bölgesi ve Rojava'yı ziyaret etti. Fransız entelektüel, kaleme aldığı yazılar ve hazırladığı belgesellerle Kürt davasına olan desteğini her platformda dile getiriyor.