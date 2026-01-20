PKK'den Rojava mesajı: Ne gerekiyorsa yapacağız

3 saat önce

PKK Yürütme Komitesi üyesi Murat Karayılan, Batı Kürdistan (Rojava) halkını yalnız bırakmayacaklarını belirterek, "Rojava için ne gerekiyorsa yapacağız." dedi.

Murat Karayılan, bugün (20 Ocak 2026 Salı) yayımladığı mesajda, Suriye'deki son durumu ve Şam hükümetine bağlı olduğu belirtilen silahlı grupların Rojava’ya yönelik saldırılarını değerlendirdi.

Rojava halkına tam destek verdiklerini vurgulayan Karayılan, "Bu saldırılara karşı durmak ve Rojava'yı korumak için ne gerekiyorsa yapacağız." ifadelerini kullandı.

Saldırıların hedefinin sadece Rojava olmadığını savunan Karayılan, "Batı Kürdistan'a yönelik bu saldırılar sadece Rojava'ya değil, tüm Kürdistan'a yapılmış bir saldırıdır." dedi.

Bu hamlelerin Türkiye'deki barış sürecini sabote etmeye yönelik bir girişim olduğunu öne süren Karayılan, saldırıların “Türkiye tarafından desteklenen Heyet Tahrir el-Şam (HTS) unsurları” tarafından gerçekleştirildiğini iddia etti.

Karayılan'ın açıklaması, Şam hükümetine bağlı silahlı grupların Batı Kürdistan'ın Kobani ve Haseke kentlerine çok yönlü saldırılar başlattığı bir dönemde geldi. Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ise şu ana kadar tüm saldırı girişimlerini püskürttüklerini duyurdu.

Öte yandan, dün itibarıyla Rojava'da sivil halkın sokaklara dökülerek silahlandığı bildirildi. Vatandaşlar, SDG savaşçılarıyla omuz omuza mücadele edeceklerini ve Kürdistan topraklarının düşman eline geçmesine izin vermeyeceklerini belirtiyor.

Kürdistan Bölgesi'nde de halk, çeşitli kent ve kasabalarda meydanlara inerek Batı Kürdistan'daki yurttaşlarına desteklerini yineledi.

Göstericiler, uluslararası topluma çağrıda bulunarak, silahlı Arap grupların Rojava'ya yönelik saldırılarının engellenmesini talep etti.