SDG, Kobani'de saldırıları püskürttü: Silahlı gruplar geri çekildi

57 dakika önce

Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Kobani'nin güney cephesinde Şam hükümetine bağlı silahlı grupların çok sayıda saldırısını püskürttüklerini ve saldırganlara ağır kayıplar verdirdiklerini bildirdi.

SDG Basın İrtibat Merkezi tarafından bugün (20 Ocak 2026 Salı) yapılan açıklamada, sabahın erken saatlerinde yaşanan çatışmaların detayları paylaşıldı.

Açıklamaya göre sabah 03:00 ile 06:00 saatleri arasında, Kobani'nin güneyindeki 'Sırrin' ekseninde art arda iki saldırı girişimi gerçekleşti. SDG güçleri bu girişimleri "cesaret ve yetkinlikle" geri püskürttü.

Çatışmalar sonucunda saldırganlara ait çok sayıda askeri ve zırhlı aracın imha edildiği, araçlardaki unsurların ise etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

SDG açıklamasında ayrıca, “Ebu Sıra” ekseninde söz konusu gruplara ait bir askeri konvoyun hedef alındığı ve konvoyun geri çekilmek zorunda bırakıldığı ifade edildi.

Eş zamanlı olarak, Kobani'nin güneydoğusundaki “Han Mamed” köyünde bir ilerleme girişiminin daha engellendiği bildirilen açıklamada, "öldürücü darbeler" vurulan grubun geri çekilmek zorunda kaldığı bilgisine yer verildi.

Açıklamanın sonunda kararlılık mesajı veren SDG, Kadın Savunma Birlikleri (YPJ) unsurlarının her türlü saldırı ve ihlale karşı tam teyakkuz halinde olduğunu vurgulayarak, halkı ve toprakları savunma görevine devam edileceği belirtildi.